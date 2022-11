Oog in oog met de dood / Sint-Janshospitaal, Brugge

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Sterven is een kunst, en sterven kan tijdloze kunst zijn. Dat is de insteek van deze thematentoonstelling, die geconcentreerd is – letterlijk en figuurlijk – rond het paneel De dood van Maria van de Vlaamse primitief Hugo van der Goes. Dik vijf eeuwen na dato boort het devote tafereel, met twaalf apostelen rond het sterfbed van de heilige maagd, nog altijd tot diep onder de poriën. Zeker na de intensieve restauratie, waardoor de kleuren nog harmonieuzer en de details nog realistischer werden. Naast het pronkstuk zijn er nog andere werken van Van der Goes te zien, maar ook relieken, sculpturen en oude boeken. Die laatste liggen opengeslagen op prachtige miniaturen en teksten over lijden en sterven, die de thematiek verder uitdiepen. Daarnaast zijn er video’s waarin bekende meesters van nu – denk aan Ilja Leonard Pfeijffer en Berlinde De Bruyckere – reflecteren over de dood.