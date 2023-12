Onno Vandewalle (PVDA): ‘Iemand noemde me saai. Een verschrikkelijk idee’

Onno Vandewalle is Vlaams volksvertegenwoordiger (PVDA) en lijsttrekker in Oost-Vlaanderen bij de verkiezingen in juni.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

De oorlog in Palestina en Gaza maakt me zeer boos. De bombardementen op kinderen die al hun hele leven onderdrukt worden, maar ook de hypocrisie van westerse leiders.

Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?

Investeer in gratis openbaar vervoer, maar zeker ook in Europese nachttreinen. Dat is goed voor het klimaat én voor de portefeuille.

Wat is uw grootste prestatie?

Mijn grote vriendenkring: ik ben heel blij dat ik erin slaag die vriendschappen te onderhouden. Toen zeer goede vrienden van me vroegen om peter te worden van hun dochter, heeft dat me oprecht geraakt.

Wat is uw grootste mislukking?

Het missen van een open doelkans in de kwartfinale van de Cup van Het Volk, rond mijn vijftiende.

Hebt u al eens overwogen om te emigreren?

Op mijn twintigste droomde ik ervan om naar de derde wereld te trekken, om aan ontwikkelingshulp te doen. Intussen is dat verlangen weg en probeer ik van België een betere plek te maken. Ik zou het ook veel te moeilijk vinden om Gent achter te laten.

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

Bij mijn overgrootmoeder, die we marraine noemden, dronken we altijd grenadine van Tesseire. Als ik die nu ruik, word ik in één klap teruggeflitst naar die heerlijke vakanties.

Doet u iets bijzonders voor het milieu?

Mijn ecologische voetafdruk is behoorlijk klein, omdat ik bijna alles te voet, met de fiets of het openbaar vervoer doe. En daarnaast probeer ik zo weinig mogelijk te verspillen.

Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen?

Op de app die tot voor kort bekendstond als Twitter kun je vrij veel bagger vinden. Maar het ergste vond ik dat iemand me ‘saai’ noemde. Een verschrikkelijk idee.

Praat u weleens tegen uw huisdier?

Ik ben allergisch voor de meeste dieren, dus ik heb er geen. Maar volgens mijn vriendin praat ik in mijn slaap. Misschien is dat ook therapeutisch?

Van welke beslissing hebt u het meest spijt?

Mijn theoretisch rijbewijs laten verlopen toen ik achttien was. Een blunder waar ik nog mee leef.

Welk kunstwerk – boek, film, muziek, schilderij… – heeft u het meest geraakt of gevormd?

Voor W., een gedicht van Stijn De Paepe. Het is een ode aan een fantastische levenspartner, ik krijg er telkens rillingen van.

Waarover zou u meer willen weten?

Over alles: ik ben extreem nieuwsgierig en kan uren doorklikken op Wikipedia. De laatste tijd ben ik vooral gefascineerd door het heelal.

Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?

Het idee dat mijn vriendin of ik ooit zal rondlopen zonder de ander.

Vindt u seks overschat?

Integendeel. Maar het wordt wel geromantiseerd. Het hoeft niet altijd perfect te gaan zoals in films of series. Net zoals het leven zelf.

Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?

Ik ga minstens drie keer per week lopen of voetballen. Dat heb ik echt nodig, ook mentaal.

Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt?

Ik hoop van niet. Maar zonder context valt dat heel moeilijk te voorspellen.

Wat hebt u geleerd in het leven?

Hoe belangrijk sociaal contact is. Sinds corona besef ik nog meer dat we in de kern sociale wezens zijn die elkaar erg nodig hebben.