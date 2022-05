Olie op de golven

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Ook Greenpeace mengt zich in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Toen de Ust Luga onder Hongkongse vlag Russische olie wilde leveren aan Noorwegen blokkeerden actievoerders van de milieuorganisatie de olietanker ter hoogte van de Noorse stad Asgardstrand. ‘Oil fuels war’, waarschuwden de actievoerders: ‘Olie is brandstof voor oorlog’. De actie inspireerde blijkbaar havenarbeiders in Zweden. Toen de tanker Sunny Liger (onder vlag van de Marschalleilanden) enkele dagen later wilde aanmeren in Zweden moest die rechtsomkeert maken want de Russische olie aan boord zou niet worden gelost. Het schip ligt momenteel voor anker bij de Nederlandse havenstad IJmuiden, vanwaar het naar Amsterdam wil varen. Maar ook daar wordt opgeroepen om geen Russissche olie te lossen, met name door de havenvakbond FNV. Zullen de Nederlanders gehoor geven aan de oproep, of laten ze hun principes varen?