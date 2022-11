Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Ooit waren de ‘rivierboten’ iconen van de jonge Verenigde Staten. De showboats speelden een hoofdrol in boeken, films en musicals, en natuurlijk ook in de geweldige strip Bootrace op de Mississippi van Lucky Luke. Maar de echt onsterfelijke showboatscène blijft die met de zwarte zanger-acteur Paul Robeson, die in 1936 vanaf het dek van zo’n boot de eeuwige rivier zelf bezingt: ‘he just keeps rolling’.

Maar de Ol’ Man River stroomt niet meer. Uitgerekend nabij de historische stad Memphis, Tennessee, voorbij de samenvloeiing van de Ohio met de Mississippi, zit deze Diamond Lady vast in de modder. Een gebrek aan regen legt de binnenvaart stil, die cruciaal is voor het transport van soja en mais.