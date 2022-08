Oekraïense huisdieren

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Twee bruine beren blazen uit in het dierenverblijf van Natalia Popova in Chubynske, niet ver van Kiev. Popova, een vijftigjarige Oekraïense econome, redde sinds het begin van het conflict al meer dan 300 dieren uit het oosten van het land, waaronder leeuwen, tijgers, wolven, herten en beren. De dieren werden veelal gehouden als huisdieren door Oekraïense gezinnen, maar bleven achter toen die voor de Russische bommen naar het Westen vluchtten.

Popova, die in 1999 de eerste privépaardenclub in Oekraïne opende, rijdt de tegenovergestelde richting uit om hen te redden, bijgestaan door Oekraïense militairen en de dierenrechtenorganisatie UA Animals. Ze vangt de dieren op tot ze elders terechtkunnen. 200 van hen werden al overgebracht naar Polen, Spanje, Frankrijk en Zuid-Afrika. 100 vonden een veiliger thuis in het westen van Oekraïne.