Waarom kiest u voor dit werk?

Marc Van Ranst: Derrière le miroir is een verzameling kunstcatalogi, uitgegeven door de Franse drukker, lithograaf en kunsthandelaar Aimé Maeght. Van 1946 tot aan zijn dood in 1982 heeft Maeght onder die noemer 200 catalogi uitgegeven, en het zijn allemaal pareltjes. Mijn fascinatie voor Derrière le miroir is een uitvloesel van mijn liefde voor het werk van Joan Miro, de befaamde Spaanse surrealist, die goed bevriend was met Maeght. Via Miro maakte ik kennis met Derrière le miroir en zo ook met tal van andere kunstenaars die er werk voor hebben gemaakt. En natuurlijk zijn deze catalogi perfecte verzamelobjecten. Ze zijn prachtig uitgegeven, ze namaken is zo goed als onmogelijk, en ze zijn ook nog net betaalbaar voor een viroloog.

Kunstcatalogus – Aimé Maeght – Derrière le Miroir © National

Hoe uitgebreid is uw verzameling?

Van Ranst: Van elk van de 200 nummers bestaan twee uitgaven. Er is de gewone, gedrukt op 2000 exemplaren, en daarvan mis ik er geen enkele. Daarnaast heb je de luxe-uitgave, gesigneerd door de kunstenaars en gedrukt op 150 exemplaren. Daarvan mis ik er denk ik nog twee. Ik bekijk ze vrijwel dagelijks.