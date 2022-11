Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Alles hangt samen in de natuur. Een studie in Nature, waaraan werd meegewerkt door bioloog Ivan Janssens (UAntwerpen), stelt dat de afname van landbouwproductie als gevolg van de klimaatopwarming het potentieel van plantaardig afval als bron van bio-energie beperkt. De hoofdconclusie was dat het fout is te leunen op bio-energie als alternatief voor fossiele brandstoffen.

Klimaatopwarming leidt tot een vermindering van de productie van gewassen als maïs, tarwe en rijst, omdat de planten zelf ook kreunen onder de hogere temperaturen. Ze halen dan minder CO2 uit de atmosfeer. De onderzoekers bestempelen dat als een ‘positieve terugkoppeling’: een gevolg van de opwarming dat de opwarming zelf versnelt.

Het gegeven dat er daarom ook minder bio-energie kan worden gebruikt, versterkt dat proces nog meer. Te sterk leunen op technologische verwezenlijkingen om de klimaatopwarming te counteren, kan dus contraproductief werken, concluderen de auteurs.

In Science waarschuwen bio-ingenieur Caroline Vincke (UCL) en haar collega’s ervoor dat de capaciteit van bomen om CO2 op te slaan courant overschat wordt. Ook bomen komen in de problemen door stijgende temperaturen.