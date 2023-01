Niels Desot (28) verkoopt puzzels en e-commercediensten

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

U hebt na uw studie toegepaste economische wetenschappen eerst in loondienst gewerkt. Daarna hebt u zelf twee bedrijven opgericht.

Niels Desot: Als auditor bij het dienstverleningsbedrijf PWC begeleidde ik twee jaar lang startende bedrijven. Na een tijdje kreeg ik zin om het zelf te proberen.

En waarom meteen twee bedrijven?

Desot: Het eerste is Dear Digital. Dat is een start-up die een breed gamma van e-commercediensten levert aan bedrijven, zoals een webshop bouwen, de verkoop via sociale media stimuleren en de logistiek en de boekhouding afhandelen en automatiseren.

Hoe past Puzzle in a Bag, uw ander bedrijf, in dat plaatje?

Desot: Puzzle in a Bag was onze manier om de processen die we aanbieden zelf goed onder de knie te krijgen. Als we die diensten leveren aan anderen, kunnen we het net zo goed voor onszelf doen, was het idee.

Waarom puzzels?

Desot: Dat idee komt van mijn vennoot Dimitri, die tijdens de lockdown nogal wat puzzels kocht voor zijn echtgenote.

En?

Desot: Het was een schot in de roos. We kochten 3000 puzzels aan en die waren tot onze verbazing al na een maand uitverkocht. Puzzelen was een hype tijdens de lockdowns. We werden door ondernemersorganisatie Unizo zelfs verkozen tot Starter van het Jaar 2020.

Hoe groot zijn de twee bedrijven intussen?

Desot: De omzet bedraagt ongeveer 2 miljoen euro. Dear Digital heeft 33 personeelsleden, van wie de helft in India.

Wat is de volgende ambitie?

Desot: Blijven groeien, maar niet ten koste van alles. Ik wil dat onze medewerkers zich hier thuis voelen.

Hoe komt het dat in Vlaanderen steeds meer jongeren zich aangetrokken voelen tot het ondernemen?

Desot: Er is veel steun van de overheid en ook het student-ondernemerschap wordt flink gepromoot. Ik denk dat de vele succesverhalen van Vlaamse start-ups inspirerend werken. Jongeren kijken op naar de Elon Musks van deze tijd.