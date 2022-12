Nicola Tyson

A bit touched. Zo zeg je in het Engels wanneer iemand een tikje buitenissig is. Het is ook de titel van Nicola Tysons eerste solo bij Nino Mier in te Brussel. Buiten de lijntjes kleuren is al jaren de sterkste troef van de 62-jarige Britse kunstenares. Haar expressieve tekeningen en schilderijen, gedrapeerd rond thema’s als gender, identiteit en seksualiteit, zien er speels en kleurrijk uit. Maar er zit ook iets dreigends en ontregelends in, toch als je wat langer en dieper kijkt. Een vrouwelijke blauwe figuur die ligt te picknicken in een bos. Twee dames in een kamer, van wie één naakt maar beide zonder gezicht. Een chocoladekleurig spook met geslachtsdelen. Het zijn mysterieuze werken waarin je sporen van Bacon, Picasso en Manet ontwaart: dode, mannelijke kunstenaars die Tyson ooit aanschreef in haar satirische brievenbundel Dead Letter Men. ‘Psychofiguratie’, noemt ze haar werk zelf. ‘Intuïtieve kunst met een feminiene hoek af’ had ook niet misstaan.

Tot 17/12 in Nino Mier Gallery, Brussel