Next Kortrijk

Reizen zonder u te bekommeren om de brandstofprijzen? Dat kan bij Next. Het internationale festival bezet jaarlijks een resem theaters midden in ‘de Frans-Belgische Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en Valenciennes’. Vanuit Kortrijk rijden er gratis bussen naar alle locaties. Next serveert producties die aanvoelen als multimediale avonturentrips, vanuit uw pluche stoel. Zo troont Tom Struyf u in Finding Willard al vertellend en filmend mee naar een vervallen ziekenhuis in het Amerikaanse Willard, en toont hij de link met het psychiatrisch ziekenhuis in Geel. Dankzij Pol Pi ervaart u tijdens In Your Head wat er gebeurt in het lijf van een muzikant die Strijkkwartet nr. 8 in C klein speelt, een stuk dat Dimitri Sjostakovitsj componeerde voor alle oorlogsslachtoffers. Zin in een duizelingwekkende trip? Ga naar Kae Tempests The Line is a Curve, een virtuoos gerapt pleidooi om de eenzaamheid los te laten.