Voor veel mensen is natuur ‘waardeloos’, omdat ze niets ‘opbrengt’. Om dat hardnekkige idee-fixe te counteren lanceerden wetenschappers een kwarteeuw geleden het concept ‘ecosysteemdiensten’. Er werd een concrete waarde gekoppeld aan natuurlijke ontwikkelingen om te illustreren dat ze ‘nuttig’ kunnen zijn. Bevruchting van gewassen, buffering tegen droogte of overstromingen en captatie van CO2 om de klimaatopwarming niet nog erger te maken: ze staan allemaal op het lijstje van cruciale aspecten van de natuur voor de menselijke economie. Er zijn ook effecten op het menselijk welzijn, fysiek en mentaal.

In Nature werd een evaluatie gemaakt van het concept. De conclusie is dat het geleid heeft tot een substantiële verhoging van investeringen in natuur wereldwijd, zelfs door banken en andere grote financiële organisaties. Er is een mentaliteitswijziging gekomen, waardoor er meer aandacht is voor de waarde van natuur.

In het vakblad Research Ideas and Outcomes lanceren wetenschappers het concept van een ‘handelsbeurs’ voor soorten om de strijd voor het behoud van biodiversiteit te bevorderen. De bedoeling is onder meer een ‘bedrag’ te kunnen koppelen aan het verlies van soorten in een ecosysteem als gevolg van menselijk ingrijpen, dat dan elders ‘gecompenseerd’ kan worden.