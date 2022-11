Nadenken kan gevaarlijk zijn

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Als je lange tijd extreem geconcentreerd moet zijn, stapelt er zich in je hersenen een stof op die in hoge concentraties toxisch is. De hersenen wapenen zich daartegen door hun activiteit op een lager pitje te zetten.

Volgens Current Biology zouden de hersenen in principe nog meer werk kunnen verrichten, maar ze nemen het risico niet.

De stof in kwestie is glutamaat. Ze speelt een rol bij de overdracht van signalen tussen hersencellen en zou nuttig kunnen zijn om de intensiteit van hersenactiviteit te meten.

Mensen die goed uitgerust zijn, meldt een rapport in PLoS Biology, zijn gemakkelijker geneigd anderen te helpen. Hoe vermoeider je bent, hoe egoïstischer je wordt. Vermoeidheid reduceert de activiteit van een netwerk in de hersenen dat sociale interacties bevordert.

Zo worden er in de week dat de zomertijd begint minder donaties aan goede doelen gedaan.

Het is de week waarin je elke nacht plots een uurtje slaap moet missen.