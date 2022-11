Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Migratie, identiteit, taal, trauma en feminisme: het zijn belangrijke thema’s in het multimediale oeuvre van Mounira AL Solh, die in 1978 geboren werd in het Libanese Beiroet maar al jaren in Nederland woont en werkt.

Haar eerste solo bij Zeno X kreeg de titel Lovers, Nahawand & Saba mee en verwijst naar Arabische, Turkse en Perzische muziek. In al zijn toonaarden, geuren en kleuren. Naast werken op papier en een film zijn er nieuwe schilderijen te zien van beroemde, oosterse zangeressen als Umm Kulthum, Fairuz en Sabah. Maar verwacht geen traditionele portretten. Al Solh wil vooral impressies van het charisma en het aura van de iconische performers brengen. Want ‘zoals een bepaalde geur of smaak iemand kan katapulteren naar een lang vervlogen moment, kan muziek ook bepaalde gevoelens opwekken uit het verleden.’

Het zijn werken die het persoonlijke aan het politieke, het fictieve aan het feitelijke en het geëngageerde aan het escapistische linken, als blijvende echo’s uit de muzikale schatkist van het Midden-Oosten.