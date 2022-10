Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De OPEC Plus, een coalitie van olieproducerende landen, verlaagt de productie met 2 miljoen vaten per dag. De olieprijs zal wellicht stijgen, terwijl westerse landen al worstelen met duur gas en dure elektriciteit. Mohammed Bin Salman, kroonprins van Saudi-Arabië en sterke man bij OPEC Plus, geeft daarmee Rusland een duw in de rug en zet de Amerikaanse president voor het blok: Joe Biden komt dure olie slecht uit, vlak voor de midterm-verkiezingen in november.