Mohamed Abrini – Hoopte te ontsnappen

Kort na zijn arrestatie rekende IS-terrorist Mohamed Abrini erop dat hij hulp zou krijgen om uit de gevangenis te ontsnappen. Volgens La Dernière Heure en La Libre Belgique, die inzage kregen in een onderzoek van de Staatsveiligheid, wilde Abrini ook dat zijn broer de wapens van de terreurcel zou oppikken. Abrini, die bij de aanslag op Brussels Airport wegvluchtte, werd eerder dit jaar veroordeeld tot levenslang in Frankrijk. Later dit jaar komt hij in België voor de rechter.