Misdaad en straf Arsenaal/Lazarus Mechelen

In december 2020 lazen de mannen van Lazarus – Gunther Lesage, Joris Van den Brande, Ryszard Turbiasz, Pieter Genard en Koen De Graeve – dagelijks voor uit Misdaad en straf, de turf van Fjodor Dostojevski waarin ex-rechtenstudent Rodion Raskolnikov na de moord op een pandjesbaas op de dool raakt. De voorleesreeks staat op YouTube. Daar zie je het gebeuren: telkens als Koen De Graeve voorleest, wordt hij verliefder op het boek. De rustige en speelse manier waarop hij voorleest, doet verlangen naar dit stuk. Daarin deelt De Graeve de scène met de Lazarus-kompanen en drie gastspelers. Lazarus bewerkte in 2010 Ivan Gontsjarovs Oblomov en in 2016 Dostojevski’s De gebroeders Karamazow al tot grandioze theaterfeestjes. De kans is erg groot dat hun Misdaad en straf net zo feestelijk wordt en ook u verliefd maakt op Dostojevski’s uitgebeende taal en op die integere Rodion met de moordenaarshanden.