Mimicry is de beste vorm van camouflage. Beestjes die sterk lijken op een takje, blaadje of hoopje uitwerpselen zijn beter beschermd tegen predatoren dan dieren die via speciale kleurpatronen hopen op te gaan in hun biotoop. (Proceedings of the Royal Society B)