Bacteriën van de moeder zijn nodig voor de gezondheid van haar baby.



Elke mens heeft een massa bacteriën in zich die essentieel zijn voor zijn overleving: het microbioom. Het organiseert onder meer de spijsvertering en vormt een eerste linie tegen aanvallers van buitenaf. Het genetisch patrimonium van het microbioom is 150 keer groter dan het onze, dus het heeft veel potentieel, ook voor de verbetering van ons eigen functioneren.

Een studie in Cellular and Molecular Life Sciences stelt dat darmbacteriën van de moeder nodig zijn voor de ontwikkeling van een moederkoek en voor de gezondheid van een baby. Het gaat specifiek om een bifidobacterie die courant als een probioticum wordt gebruikt – een product dat een gezond microbioom moet bevorderen. De stofwisselingsproducten die darmbacteriën produceren, raken via de bloedbaan tot bij de foetus. Ze zijn onder meer essentieel om een normale groei te stimuleren.

Tijdens een zwangerschap neemt de frequentie van voorkomen van de bacterie in kwestie toe. Het is al bekend dat afwijkingen in de darmflora van de moeder zwangerschapscomplicaties in de hand kunnen werken.

Een team rond bio-ingenieur Sarah Lebeer (UAntwerpen) meldt in een wetenschappelijke preprint dat leeftijd en voeding een invloed hebben op het microbioom van de vagina. Ook eerdere geboortes spelen een rol – ze resulteren onder meer in een sterkere aanwezigheid van de bifidobacterie. Het gebruik van de pil en van maandverbanden heeft eveneens een substantieel effect.

De onderzoekers stellen dat de vagina in principe zelf voor een goed microbieel evenwicht zorgt, maar het kan geen kwaad te kijken of levensstijlfactoren voor een verbetering kunnen zorgen.