De Noord-Ierse parlementsverkiezingen werden gewonnen door Sinn Féin, dat 27 van de 90 zetels behaalt. Partijleider Michelle O’Neill roept op tot ‘een eerlijk debat’ over hereniging met de Republiek Ierland, het voornaamste programmapunt van Sinn Féin. De partij komt voort uit de IRA, die de Ierse hereniging met geweld wou afdwingen. O’Neill ambieert een referendum over de kwestie, maar zegt zich in eerste instantie op sociale thema’s te willen richten.