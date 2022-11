Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De Libanese president tekende een akkoord met Israël waarin beide landen hun zeegrenzen vastleggen. Daarmee is een aanslepend conflict van de baan en kunnen de gasvelden voor de kust ontgonnen worden. Officieel zijn Libanon en Israël nog altijd in oorlog. President Michel Aoun benadrukt dat de overeenkomst geen vredesakkoord is. Amerikaanse bemiddeling bracht de buurlanden nader tot elkaar.