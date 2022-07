Michael O’Leary – Te goedkoop

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Vliegtickets zijn ‘te goedkoop’ en luchtvaartmaatschappijen zullen hun prijzen moeten optrekken om rendabel te blijven, zegt Ryanair-topman Michael O’Leary in een interview met Financial Times. Door de oorlog in Oekraïne klimmen de brandstofkosten en er zitten ook nieuwe milieutaksen aan te komen. Bij Ryanair stijgen de prijzen binnenkort met een kwart tot de helft, aldus O’Leary. De Ierse lagekosten-maatschappij moest vluchten schrappen door stakingen: het Ryanair-personeel klaagt over zijn loon.