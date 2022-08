Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Volgens de Ryanair-topman is vliegen voor 1 à 10 euro voorgoed voorbij door de hoge brandstofkosten. Hij verwacht dat de ticketprijs naar 40 à 50 euro stijgt. In een BBC-interview hekelde O’Leary de plannen voor een CO2-vliegtaks. Het vliegverkeer is volgens hem verantwoordelijk voor maar 2,5 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Ryanair boekte in het eerste kwartaal van dit jaar 170 miljoen euro winst.