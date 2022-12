Meskerem Mees

is singer-songwriter. Ze bracht zopas haar nieuwe album Caesar uit.



Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt?

Ik had dit jaar twee zotte ideeën voor projecten in Gent – een kortfilm in de Boekentoren en een muzikaal werk over de Sint-Baafsabdij – en ik heb in beide gevallen mijn stoute schoenen aangetrokken. Ik werd twee keer enthousiast ontvangen, waardoor ik me heel geliefd voelde door mijn stad. Het stemt me heel vrolijk dat wilde ideeën zomaar kunnen en mensen geïnteresseerd zijn in jonge makers.

En wat maakte u boos?

De opschorting van subsidies voor jonge kunstenaars in Antwerpen. Ik heb zelf gebruik kunnen maken van zulke middelen en besef dus hoe hard ze nodig zijn.

Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2021 hebt u gerealiseerd?

Stoppen met roken. Dat ging verdacht vlot.

Wat was uw grootste ontdekking van 2022?

Kevin! Een jonge artiest uit Engeland die ik op vakantie zag spelen in een bar. Ik heb hem impulsief gevraagd of hij mijn supportact wilde zijn tijdens mijn tour langs onze culturele centra. En dat wilde hij.

Wat was het beste boek van 2022? Beste film? Beste tv-serie? Beste artiest?

Beste boek: Verweven leven van Merlin Sheldrake, over het belang van schimmels en paddenstoelen. Beste film: zonder twijfel Nope van Jordan Peele. Die heb ik intussen vijf keer gezien. Beste tv-serie: de reeks over Jeffrey Dahmer op Netflix. Ik kon er niet van wegkijken. Beste artiest: Sons of Kemet, dat zijn allerlaatste show ooit speelde op Pukkelpop. Ik heb een uur lang gedanst, tot mijn benen pijn deden.

Wat was uw culinaire hoogtepunt van 2022?

Tijdens onze cc-tour kregen we elke keer een maaltijd. In Mol mochten we dineren in een heel chic restaurant – de naam ontsnapt me – dat uitpakte met allerlei schuimpjes, speciale kleuren en texturen. Het smaakte fantastisch, al wist ik niet altijd precies wát ik at.

Wat is de mooiste plek die u dit jaar hebt ontdekt?

Schotland. Heel indrukwekkend en tegelijk herkenbaar: Edinburgh lijkt wel wat op Gent.

Wie is voor u de persoon van 2022?

Geen idee. Daarvoor volg ik de actualiteit te weinig.

Hoe en met wie viert u kerstavond?

Met de familie.

Welk sociaal medium gooit u eruit?

Facebook is een afgesloten hoofdstuk. Tenminste wat mijn persoonlijke profiel betreft. Mijn artiestenpagina behoud ik wel nog.

Gaat u uw Netflix-abonnement vernieuwen?

Ja. Enfin, ik hoop dat mijn papa het vernieuwt voor mijn broer en mij. Eigenlijk heb ik pas onlangs ontdekt dat ik heel graag films en series bekijk.

Wat was de strafste sportprestatie van 2022?

In de eerste lockdown ben ik in de ban geraakt van schaken. Toen Hans Niemann dit jaar werd beschuldigd van valsspelen, was er ineens veel meer aandacht voor die sport. En ik vond het heel krachtig dat Magnus Carlsen weigerde om tegen Niemann te spelen, hoewel hij zo zijn kans op de overwinning in de kiem smoorde.

Gelooft u dat we het klimaat nog kunnen redden?

Op een bepaald moment zal de realiteit ons inhalen en zullen we wel alternatieven móéten bedenken.

Wie wenst u snel verzoening toe?

In mijn geboorteland Ethiopië wordt de regio Tigray geteisterd door conflicten. Er is onlangs een vredesverdrag getekend, en ik hoop dat er snel echte verzoening volgt.

Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2023?

Het klinkt misschien saai, maar toch: een goede gezondheid.