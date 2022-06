Mensendiversiteit

De tolerantie voor mensen die er wat anders uitzien, neemt af in onze verhardende samenleving vol ontevredenen. Een verslag in Proceedings of the National Academy of Sciences toont echter aan dat mensen de neiging hebben om de diversiteit sterk te overschatten. Het verschil kan groot zijn: bij experimenten waarbij proefpersonen een hele reeks foto’s kort na elkaar te zien kregen, werd het aandeel zwarte gezichten gemiddeld op 50 procent geschat, terwijl het maar om 25 procent ging. Liefst 82 procent van de proefpersonen overschatte de ‘diversiteit’. Het inzicht heeft gevolgen voor de maatschappelijke aanvaarding van andere culturen.