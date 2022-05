Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De 65-jarige halfzus van koning Boudewijn en koning Albert II wordt columniste voor de RTBF. Marie-Esméralda zal maandelijks op de website een opiniestuk schrijven over feminisme. In haar eerste column belichtte de tante van koning Filip de rol van vrouwen als voorvechters van vrede. De prinses is een dochter van koning Leopold III en zijn tweede vrouw Lilian Baels. Onlangs pleitte ze voor het weghalen van koloniale standbeelden.