Marc Copland Quartet / De Roma, Antwerpen

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

First things first: dat het Marc Copland Quartet naar ons land komt, betekent meteen dat tenorist Robin Verheyen (foto) dat ook doet. Onze favoriete Amerikaanse Belg speelde enkele jaren geleden al samen met de pianist uit Philadelphia – niet voor niets riep Knack Verheyens album When the Birds Leave uit tot een van de beste platen van 2018. Dit jaar zijn de rollen andersom, en leidt Copland een topkwartet met naast Verheyen ook bassist Drew Gress en drummer Mark Ferber. Samen komen ze Coplands album Someday voorstellen. Copland is op zijn 74e een zwaargewicht in de jazz met meer dan 40 albums op zijn cv. De lijst van gewezen bandleden is duizelingwekkend: van gitarist John Abercromie en trompettist Ralph Alessi tot de tenoristen Dave Liebman en Joe Lovano. En nu dus: ‘onze’ Robin Verheyen. ‘Ongezien’, zegt Verheyen over hun samenwerking. ‘De nieuwe ideeën en nieuwe klanken blijven maar komen. Zo’n energie zou je verwachten van iemand in de fleur van zijn creatieve leven.’