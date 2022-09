Aan de hand van moleculaire beeldvorming efficiëntere geneesmiddelen maken, dat is de ambitie van burgerlijk ingenieur Marc Claesen (35).



U hebt samen met Nico Verbeeck en Thomas Moerman Aspect Analytics opgericht, een spin-off van de KU Leuven. Wat doet uw bedrijf precies?

Claesen: Wij zijn een pionier in de zogenaamde spatial multi-omics-analyse. Anders gezegd: wij focussen ons op moleculaire beeldvorming. We combineren informatie over de verdeling van verschillende soorten molecules op iedere plaats in het weefsel, om zo een holistisch beeld van de onderliggende biologie te construeren. Het gezaghebbende tijdschrift Nature riep die vernieuwing uit tot een van de meest veelbelovende technologische innovaties in het veld van de oncologie en chronische aandoeningen.

Wat is het voordeel van die technologie?

Claesen: We kunnen zo zien welke moleculen aan de basis van ziektes liggen, bijvoorbeeld kankers of de ziekte van Parkinson. Onze technologie laat de verschillen zien tussen gezond en ziek weefsel. Als je precies weet in welk weefsel een kwaadaardige molecule zit, kun je ook een preciezere behandeling ontwikkelen op maat van de patiënt. Daarnaast werken we samen met enkele grote farmaceutische bedrijven, zoals GSK en Boehringer Ingelheim, aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

Met welk doel?

Claesen: Nieuw ontwikkelde geneesmiddelen werken vaak niet goed omdat ze niet de juiste plaats van het zieke weefsel bereiken. Onze technologie wordt gebruikt om dergelijke problemen tijdig te detecteren, met name vóór nieuwe medicijnen op mensen worden getest in klinische studies.

U hebt net bijna twee miljoen vers kapitaal opgehaald. Waarvoor moet dat geld dienen?

Claesen: Om onze internationale expansie voort te zetten. Onze omzet groeit met 200 tot 300 procent per jaar. Het gaat hard.

Wat is de grote ambitie van Aspect-Analytics?

Claesen: Op wetenschappelijk vlak willen wij de referentie in dit domein worden. We hopen dat onze software een belangrijke ondersteunende rol kan spelen in het verfijnen van diagnoses voor allerlei aandoeningen, alsook bij de ontdekking en ontwikkeling van nieuwe medicijnen.