Mahler o.l.v. Fischer Concertgebouw Brugge

Is de Hongaarse dirigent Iván Fischer de reïncarnatie van Mahler? Beiden behoren tot het Midden-Europese cultuurgebied. Fischer is, net als Mahler, Joods. Joden vormden in de tijd van Mahler de gist van de cultuur van Midden-Europa. Dat prachtige complex werd door de nazi’s nagenoeg volledig uitgeroeid. Maar zoals steeds groeit er op verschroeide aarde op wonderbaarlijke wijze een nieuwe bloem. Fischer is er een van de voorbeelden van. Beiden zijn dirigenten (en Fischer is ook een beetje componist, zij het heel wat minder dan Mahler). Het is dan ook niet verwonderlijk dat Fischers Mahler-opnames tot de interessantste van de laatste decennia behoren en de ene prijs na de andere binnenhaalden. In Brugge zijn de eerste en vierde symfonie te horen, respectievelijk gecombineerd met een concerto van Beethoven en Liszt door de fenomenale jonge pianist Alexandre Kantorow. Hij werd al eens de reïncarnatie van Liszt genoemd.