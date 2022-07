De Zweedse premier weigert te bevestigen of haar land Koerdische opposanten zal uitleveren aan Turkije, al ontkent Magdalena Andersson dat evenmin. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zegt de uitlevering van ’73 terroristen’ te hebben bedongen in ruil voor zijn zegen voor de toetreding van Zweden tot de NAVO. In verdragsteksten staat dat Zweden de Turkse uitleveringsverzoeken zal onderzoeken. Officieel is er geen toezegging om daadwerkelijk mensen uit te leveren.