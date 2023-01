Maaike Cafmeyer

is actrice. Ze is nu op tournee met de muzikale theatervoorstelling Hullep.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Wat me het meest beangstigt, is dat je niet meer goed weet welk nieuws waar is. En dat artificiële intelligentie veel begint over te nemen. Ook dingen die volkomen menselijk zijn, zoals een roman of liedje schrijven. Wat is persoonlijkheid dan nog waard?

Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?

Wat meer betrokkenheid tonen en luisteren, in plaats van star in één kamp te staan.

Wat is uw grootste prestatie?

Het moederschap: ik heb als frêle vrouw twee grote kinderen op de wereld gezet. Lisa Marie Presley vertelde ooit dat ze verslaafd raakte aan opiaten omdat ze die als pijnstillers gebruikte na haar bevallingen. Die pijn wordt vaak onderschat. Maar ik ben ook trots dat ik het beroep kan uitoefenen waar ik altijd van droomde.

Wat is uw grootste mislukking?

Het idee dat je niet mag mislukken is me met de paplepel ingegeven. Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik besef dat je net moet léren mislukken.

Hebt u al eens overwogen om te emigreren?

Ik ben samen met een Nederlander en ik was al vlug van de illusie verlost dat het elders beter zou zijn.

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

In het midden van onze tuin stond een prachtige kersenboom met heerlijke vruchten. Om vogels af te schrikken had mijn vader tussen de tuindeur en die boom een draad met blikken gespannen. Telkens als iemand de deur opende, begon dat te rammelen. Intussen is het huis verkocht en de boom gekapt, tot mijn grote verdriet. Maar als ik gerammel hoor, word ik nog altijd blij.

Doet u iets bijzonders voor het milieu?

Ik heb opgroeiende kinderen: mocht ik dat niet doen, zou ik constant op de vingers worden getikt. Ze willen enkel nog tweedehandskleren, we kopen geen water meer uit flessen, vermijden plastic – behalve voor de hondenkakzakjes – en rijden met een hybride auto. Maar het kan altijd beter.

Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen?

Tik mijn naam in en scroll door het voorbije jaar: je vindt meteen staaltjes topklassepoëzie.

Praat u weleens tegen uw huisdier?

Veel, met onze hond Tjoepie. Ik had nooit gedacht dat ik zo gehecht kon raken aan een dier.

Van welke beslissing hebt u het meest spijt?

Mijn vader zei altijd: Maaike, koop een huis in Oostende en verkoop het nadien. Ik had beter geluisterd.

Welk kunstwerk – boek, film, muziek, schilderij… – heeft u het meest geraakt of gevormd?

Het zotte geweld van Rik Wouters: hoe iemand zo’n zwaar beeld zo licht kan doen lijken.

Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen?

Toch vrij veel. Het is mijn manier om vrede te vinden met de ongelijkheid in deze wereld, een beetje zoals de aflaten van vroeger.

Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?

Je kunt niet altijd krijgen wat je wilt, zoals The Rolling Stones zongen. Maar het is ook wel lekker om je te conformeren aan je partner en niet te moeilijk te doen.

Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?

Te weinig. Gezond eten en wandelen, voor de rest is er geen tijd.

Wat hebt u geleerd in het leven?

Dat je niet mag verwachten dat anderen alles voor je oplossen. In onze westerse wereld heb je het grotendeels zelf in de hand om er iets moois van te maken.