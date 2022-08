Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Hoe spijtig dat er nauwelijks iets is overgeleverd van de muziek bij de extravagante masques – allegorische theaterproducties met zang, dans en komische interludia – aan het Engelse hof onder James I en Charles I, in de vroege zeventiende eeuw, vóór de revolutie van Cromwell. Pas toen die laatste als ‘Lord Protector’ zelf evolueerde naar een soort van republikeins dictator, was er weer nood aan zulke festijnen om hovelingen en buitenlandse gasten te plezieren. Cupid and Death werd in 1653 opgevoerd voor de Portugese ambassadeur, die een vredesverdrag kwam onderhandelen. Zes jaar later werd het overgedaan en ja, van die versie hebben we een autografe partituur van de hand van Matthew Locke, de leermeester van Henry Purcell. Hij maakte van de laatste bedrijven van de masque een proto-opera. Het MA Festival in Brugge opent passend met dit tragikomische stuk: was er maar een vredesverdrag op komst.