Sam (Eva Noblezada) heeft altijd en overal pech, maar dan belandt ze in het Land van Geluk, waar ze een groep pratende wezens ontmoet en uiteindelijk haar kracht vindt. Luck, met stemmen van onder meer Simon Pegg, Jane Fonda, Whoopie Goldberg en John Ratzenberger, moet een van de eerste animatiekleppers van streamingdienst Apple TV+ worden. Tenminste, als de comeback van John Lasseter, voormalig creatief directeur van Pixar, geen ongeluk brengt. In 2017 werd Lasseter aangeklaagd voor seksuele intimidatie, wat hem bij Disney zijn kop kostte. In de loop van de productie van Luck werd hij hoofd van animatiestudio Skydance, waarop stemactrice Emma Thompson zich terugtrok uit het project. In een open brief verklaarde ze niet met iemand as Lasseter te willen samenwerken.