Loverman, het alter ego waarmee James de Graef als een volleerd troubadour liefdesliedjes brengt, woont gewoon achter de hoek van onze Focus Music Box. Maar wanneer we hem opbellen, is hij nog bezig aan een Europese minitournee als frontman van de geflipte spacerockband Shht.



Vallen beide projecten nog makkelijk te combineren?

Loverman: Het is niet altijd evident, maar wel plezant. We hebben met Shht net een nieuwe ep uitgebracht en staan op festivals in Duitsland, Slovakije, Tsjechië en Frankrijk. Het is dus even vollenbak, maar ik vind het eigenlijk net fijn dat Loverman in tussentijd rustig kan kabbelen en groeien. Het is vooral moeilijk te combineren qua zang. Na een show met Shht ben ik altijd hees van het schreeuwen.

Laat ons zeggen dat Loverman live inderdaad een heel andere ervaring is.

Loverman: Voilà. Shht is een brok bomvol energie, terwijl bij Loverman de energie in de intensiteit van de leegtes zit. Dat contrast maakt het net interessant. Ik ben ook nog volop aan het experimenteren. De ene keer organiseer ik een intiem huiskamerconcert, de andere keer geef ik een performance ergens op een plein in Brussel of treed ik op met het Loverman Trio, bijgestaan door een drummer en contrabassist. Ik laat de dingen graag een beetje op me afkomen, en tot nu toe is dat altijd goed uitgedraaid. Al is in je eentje op een podium staan toch nog net iets spannender.

De laatste keer dat we je spraken, was je debuutsingle Into the Night net uit. Intussen verscheen ook opvolger Parlay.

Loverman:Parlay is live opgenomen in de gang bij mij thuis. In één take. Het was het eerste nummer dat ik schreef op mijn Stella-gitaar, een oude bluesgitaar uit de jaren veertig. Helaas heeft ze intussen de geest gegeven. Mijn appartement is niet zo goed geïsoleerd, en hout reageert niet al te best op temperatuurschommelingen. Maar goed, ik heb er een paar mooie liedjes op geschreven en opgenomen, dus ik mag niet klagen.

Wanneer mogen we de rest van die mooie liedjes verwachten?

Loverman: Snel. Deze zomer ga ik mijn eerste plaat afwerken, die ik begin volgend jaar hoop te droppen. Maar in afwachting werk ik ook aan een paar singles en videoclips. Er volgt dus zeker nog een tussendoortje.