Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Lokerse Feesten pakt uit met een combinatie van buitenlandse headliners als Kings of Leon, Black Eyed Peas, Judas Priest en Snow Patrol en lokaler talent als Zwangere Guy, Joost, Bazart, Whispering Sons, Brutus en The Subs. Als we er één festivaldag moeten uitpikken, is het die met Kraftwerk, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, 2ManyDJs, Sylvie Kreusch en Movulango, de zoon van Ronny Mosuse, die fijne electronica blijkt te maken.