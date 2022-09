Lise Conix – Moet grote schoenen vullen

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Vanaf 1 januari wordt Lise Conix de nieuwe ceo van Schoenen Torfs. Haar oom Wouter Torfs stapt over naar de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). Conix is tien jaar aan de slag bij het bedrijf. Ze begon als duurzaamheidsmanager en werkt sinds 2017 als marketingdirecteur. De nieuwe ceo wacht de uitdaging om het bedrijf voet aan de grond te doen krijgen in Wallonië, en een webshop te lanceren die de concurrentie van grote internetretailers zoals Zalando aankan.