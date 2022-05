Lester’s Blues Embassy Room/Vieze Gasten Brussel/Gent

Het had het kroonjuweel van de catalogus van Sing My Title moeten worden, het label van de Gentse bluesmuzikant Tim De Graeve. Het lot besliste er anders over: ‘Tiny Legs’ Tim (44) overleed vorige week op de operatietafel. Het geeft de nieuwe release van zijn oude copain, Tom Callens, nog meer gewicht. Met Lester’s Blues viert de saxofonist de muziek van Count Basie en tijdgenoten in kleine bezetting. Callens doet nooit half werk. Vier jaar na het uitmuntende Red Label werd Radio Rhythm met het septet opgenomen rond één microfoon, live en rechtstreeks op tape, en wordt het gelanceerd als audiofiele uitgave. Een trip naar vooroorlogse tijden zonder museaal te worden: Lester’s Blues bewijst dat het kan. En ook al is het dezer dagen erg onhip, ze swingen een eind weg. Blijf dat doen, gasten, zonder gêne. Swing tot je kiezen er pijn van doen. Voor Tim.

Op 08-09.06