Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De Griekse premier staat onder stevige druk. Nadat was uitgelekt dat de Griekse inlichtingendiensten de telefoon van de socialistische oppositieleider Nikos Androulakis hadden gehackt, moest zowel stafchef Grigoris Dimitriadis als inlichtingenbaas Panagiotis Kontoleon opstappen. Pittig detail: Dimitriadis is de neef van Mitsotakis. Androulakis eist een onderzoekscommissie. Mitsotakis beweert van zijn kant dat hij niet op de hoogte was van de spionage.