Als de doorsnee-Europeaan zijn vlees- en melkproducten zal kunnen vervangen door kweekvlees (en -melk), aangevuld met gekweekte insecten en zeewieren, zal de uitstoot van broeikasgassen in de voedselketen met 83 procent verminderen. Dat blijkt uit een studie in Nature Food. Kweekvlees is vlees dat gemaakt wordt van stamcellen, zonder de verspillende tussenstap van een dier. Het waterverbruik van de voedselproductie zal dan 84 procent lager liggen, het landgebruik 87 procent. De verschillen zijn vergelijkbaar met het overstappen naar een volledig veganistisch dieet. Voedselproductie is nu goed voor een derde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Om het effect snel voelbaar te maken zullen er inspanningen geleverd moeten worden om de alternatieve producten sneller op de markt te brengen én om ze sneller te laten consumeren.

Andere onderzoekers leggen in Physics of Fluids uit waarom vegetarische worstjes niet hetzelfde smaakgevoel in de mond geven als vlees. Vlees zou meer vet bevatten dat niet vastligt in moleculaire structuren, wat een andere smaaktextuur geeft. Het is ook elastischer als gevolg van hun specifieke eiwitstructuren, waardoor het minder ‘hard’ aanvoelt.