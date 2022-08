Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Standaard Uitgeverij heeft Kris Hoflack (57) aangesteld als haar nieuwe ceo. Hoflack was eerder hoofdredacteur van de nieuwsdienst bij zowel de VRT als de VTM en werkte daarvoor als journalist bij Humo. Sinds 2019 was hij directeur communicatie van het Vlaams Parlement. Standaard Uitgeverij is de grootste uitgeverij van Vlaanderen van boeken en populaire strips zoals Suske en Wiske, F.C. De Kampioenen en Kiekeboe.