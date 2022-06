Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Kinderen wandelen even efficiënt als volwassenen. Als ze zich aanpassen aan het wandeltempo van een volwassene hoeven ze amper extra energie te verbruiken, hoewel hun eigen optimale snelheid doorgaans een beetje lager ligt. (Bron: American Journal of Biological Anthropology)

Walvishaaien komen steeds meer in aanvaring met schepen. De grootste vissen ter wereld – ze worden tot 20 meter lang – voeden zich aan het wateroppervlak, wat de kans op botsingen verhoogt. De populaties van de dieren nemen gestaag af. (PNAS)

Zonnecellen worden efficiënter. Het plaatsen van cellen in de vorm van een zonnebloem, waarbij het invallende zonlicht in het hart wordt geconcentreerd, zou de omzetting van zonnewarmte in elektriciteit verhogen tot 65 procent. Nu wordt gemiddeld slechts 50 procent omgezet. (Cell Reports Physical Science)

De oceanen worden minder voorspelbaar. Door de klimaatopwarming kan de verdeling van zones met koeler of warmer water jaar na jaar aanzienlijk veranderen. Dat kan problemen opleveren voor vispopulaties. (Science Advances)

Supermassieve zwarte gaten versnellen de dood van sterrenstelsels. Ze zouden zo’n groot effect op de gassamenstelling in een stelsel hebben dat het niet langer sterren kan vormen. Vooral in het vroege heelal moet dat sterk gespeeld hebben. (The Astrophysical Journal)