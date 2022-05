Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Het openbaar maken van salarissen verkleint de salariskloof. Vooral het verschil in salarissen tussen mannen en vrouwen wordt dan kleiner, zij het geleidelijk. Transparantie stimuleert werkgevers om meer gelijkwaardigheid na te streven. (Bron: Nature Human Behaviour)

Er is een synthetische versie van tandglazuur gemaakt. Tandglazuur is de hardste stof in ons lichaam. De basis ervan zijn flinterdunne draden van hydroxyapatiet, maar er zijn heel wat bewerkingen nodig om er hard glazuur van te maken. ( Science)

Bultrugwalvissen reizen soms 6000 kilometer om zich voort te planten. Mannetjes overbruggen de afstand tussen Mexico en Hawaï in minder dan twee maanden om bij vrouwtjes te raken. Dat is veel sneller dan wetenschappers voor mogelijk hielden. ( Biology Letters)

Onze hersenen werken op volle kracht tot ze zestig jaar zijn. Vroeger werd gedacht dat hun werkingscapaciteit vanaf een leeftijd van twintig begon te sputteren, maar dat klopt niet. Tussen twintig en zestig jaar blijven ze op een piekplatform functioneren. ( Nature Human Behaviour)

De bloedgroep van donororganen kan worden aangepast. Dat bevordert de kans op succesvolle transplantatie. De bloedgroep wordt bepaald door suikerachtige moleculen op cellen. Met de juiste enzymen kunnen ze worden vervangen. ( Science Translational Medicine).