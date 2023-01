Minder streng voor majesteitsschennis

Er staat niet langer een gevangenisstraf op het beledigen van de koning. Het verbod op majesteitsschennis uit 1847 was volgens het Grondwettelijk Hof in strijd met het recht op vrije meningsuiting. Mogelijke straffen zijn voortaan gelijk aan wat een overtreder riskeert bij smaad aan eender welke andere persoon: een geldboete of een taakstraf.