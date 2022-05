Koen De Graeve

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

is acteur. Hij speelt met Lazarus in Misdaad en straf, dat op 11 mei in Mechelen in première gaat. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 51 minuten en 42 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

De invasie in Oekraïne. Wat me vooral verontrust, is hoe leugens steeds vaker ingezet worden als een logisch politiek spel.

Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?

Meer geld voor cultuur wereldwijd. En het internet afschaffen.

Wat is uw grootste prestatie?

Dat ik samen ben met mijn vrouw.

Wat is uw grootste mislukking?

Ik probeer steeds minder in mislukkingen te denken, vanuit een boeddhistische filosofie. Maar mijn grootste gemis is dat ik niet snel genoeg heb ingezien hoe waardevol mijn ouders waren. Ik zou hemel en aarde verzetten voor nog een halfjaar met hen.

Hebt u al eens overwogen om te emigreren?

Nee. Maar we gaan wel graag en vaak naar Nederland, waar mijn vrouw vandaan komt. De uitbundigheid van de Nederlanders is heerlijk.

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

Met mijn ouders en jongste zus met de auto naar Spanje rijden. Ik was een jaar of zeven en mijn pa maakte dan cassettes. Tot op vandaag overspoelt me een warme, onbezorgde gloed wanneer ik Good Vibrations van The Beach Boys hoor.

Doet u iets bijzonders voor het milieu?

Dankzij onze drie dochters eet ik nu al drie jaar zo goed als volledig vegetarisch, ook al was ik vroeger een echte carnivoor. Ik neem heel weinig de auto. En ik stem voor partijen die ecologie als prioriteit op de agenda zetten.

Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen?

Ik heb geen sociale media. En toch ben ik nog een tweetal uur per dag met mijn smartphone bezig, met Wordfeud en dergelijke spelletjes. Dus nogmaals: schaf dat internet af.

Praat u weleens tegen uw huisdier?

Absoluut. We hebben een kat, Mooji, en een hond, Wolf. Vooral die laatste weet heel veel van mij.

Van welke beslissing hebt u het meest spijt?

Het plan is om op mijn sterfbed te zeggen dat ik nergens spijt van heb, en nu probeer ik daar echt naar te leven.

Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn?

Zijn ze ooit weggeweest? Als je kijkt naar de prachtige Griekse drama’s, dan zie je hoe iets als hybris ingebakken zit in de menselijke geest.

Welk kunstwerk – boek, film, muziek, schilderij… – heeft u het meest geraakt of gevormd?

Ik ben katholiek opgevoed en rond mijn twaalfde van mijn geloof gevallen, maar op vakantie bezoek ik graag kerken. La Sagrada Familia in Barcelona blies me omver. De baldadigheid en ongelofelijke fantasie van Gaudí, en zijn lef om boomstammen als zuilen naar boven te laten krioelen!

Waarover zou u meer willen weten?

Over het moment net voor de big bang.

Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen?

Ongeveer 1000 euro, aan vijf vaste goede doelen. Plus de steun aan alle kindjes die passeren met wafels en pannenkoeken: ik stuur niemand weg.

Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?

Je eigen plek innemen.

Vindt u seks overschat?

Ja en nee. Seks is heel tof, maar niet het allerleukste wat er is. Van een écht goed gesprek, dat tot de kern gaat, gaat mijn hart nog meer open.

Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien?

In letterlijke zin 1,5 en 15 jaar. Maar ik heb een schrijn opgericht na hun dood, waar ik regelmatig een kaarsje brand en hen diep in de ogen kijk.

Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?

Ik probeer gezond te eten en te sporten. Maar vooral elke dag mediteren doet zo veel deugd.

Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt?

Geen idee. Eerst zou ik mijn gezin in veiligheid brengen. En nadien kan ik misschien met wat sketches het moreel van de troepen opkrikken.

Wat hebt u geleerd in het leven?

Zoals mijn pa zei: ‘Doe wel en zie niet om.’ Weldoen lukt steeds beter, niet omzien ben ik nog aan het leren.