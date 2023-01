Knack tipt: springen over de muizenval

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Het Oostenrijkse Kitzbühel ontvangt dit weekend de dolste, spannendste, meest bekeken skirace op de kalender. De Streif – de piste op de legendarische Hahnenkamm – begint met een erg venijnige start. Binnen de 8,5 seconden halen skiërs 100 kilometer per uur, wat hen naar de Mausefalle katapulteert. Die muizenval is een sprong van 60 meter, met een daalpercentage van 85 procent. Vlak na de landing komen de technische passages, zowat het moeilijkste wat een skiër onder de latten kan krijgen. Er is geen rustpunt tot de Seidlalmsprung, een blinde sprong waarbij de skiër niet kan zien waar hij landt. In de lucht moet er nochtans geroteerd worden om bij de landing een bocht van 90 graden niet te missen. Het slot van de piste is niet eens het lastigste, maar omdat de atleten tegen die tijd uitgeput op hun ski’s staan, gebeuren daar de meeste valpartijen. Tot onvrede van vrouwelijke profs vinden er enkel races voor mannen plaats op de Streif. Er zijn geen plannen om dat te veranderen.