Knack tipt: het eerste leven van Eddy Planckaert

Voor hij zich ontpopte tot de ongekroonde koning van de reality-tv was Eddy Planckaert een grootse coureur van een groots wielergeslacht. Het eerste leven van de jongste van de Planckaert-broers wordt gevierd in EDDY! Planckaert, altijd coureur gebleven, zijn biografie die deze week verschijnt.

Er bestaan straffe verhalen over de bikkelharde sportcultuur in het gezin Planckaert, en ze zijn allemaal waar. Maar welke Planckaert had het meeste talent? Eddy wijst naar zijn broer Willy, maar hij en Walter menen dat Eddy meer natuurlijke gaven had gekregen. Dat kwam er niet helemaal uit, al kan Eddy Planckaert terugkijken op een geweldige carrière, met winst in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.