Knack tipt: duel in Dubai

Op zondag 13 november zet Delfine Persoon haar carrière op het spel. De Belgische bokst in de Coca-Cola Arena van Dubai tegen Ikram Kerwat. De Duitse is een counterpuncher, die vanuit een stugge verdediging vernietigend uithaalt. De aanvallende en superfitte Persoon zal domineren, maar moet opletten dat ze niet in de val loopt. De kamp in Dubai is een soort halve finale: de winnaar wordt logischerwijs de volgende tegenstander van wereldkampioene Alycia Baumgardner. Maar als het tegenvalt in Dubai, zou dat het einde van de carrière van Persoon kunnen betekenen, die in januari 38 wordt. ‘Ik zal echt geen risico’s meer nemen met mijn gezondheid’, zei ze in Het Laatste Nieuws. ‘Stel dat ik in Dubai win maar veel slagen moet incasseren, dan hou ik het misschien voor bekeken. Als ik verlies, is het zeker gedaan.’