Knack tipt: De US Open volgens David Foster Wallace

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Met de US Open (29 augustus tot 11 september) begint straks alweer het laatste grandslamtoernooi van het tennisseizoen. Het ideale moment om het essay Democracy and Commerce at the US Open van de Amerikaanse schrijver David Foster Wallace te (her)lezen. Wallace, zelf een tennisser, bezocht in 1995 de US Open en verbaasde zich tijdens de wedstrijd tussen Pete Sampras en Mike Philippoussis (‘een post- moderne Peloponnesische oorlog’) over de alomtegenwoordige commercie op en rond het veld. Van de pointillistische neonreclame voor een watermerk tot de schijnbaar oneindige ketting van voedsel- en gadgetkramen. Te vinden in de postuum verschenen essaybundel String Theory – David Foster Wallace On Tennis.