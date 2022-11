Klassiek De Oorlog / Elisabethzaal, Antwerpen

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Wie heeft meer gelijk: Liszt, die hem ‘de Rubens van de muziek’ (en dus de grootse wereldkunstenaar) noemde, of de Franse muziekjournalist die het eerder op ‘de Walter Scott van de muziek’ (en dus de nationalistische romanticus) hield? Peter Benoit (1834-1901) heeft altijd al controverse opgeroepen. Misschien komt de meest correcte synthese van musicoloog Denijs Dille, die Benoit prees als ‘een zeer verlichte geest die al zijn Vlaamse tijdgenoten en leerlingen ver vooruit was’, maar zich ook afzette tegen de Vlaamse componisten die zijn nationalistische muziek als ‘normatief en exemplarisch’ beschouwden. Nu, na honderdvijftig jaar, kunnen we misschien wat onbevangener luisteren naar Benoits magnum opus De oorlog uit 1873. Onbevangen? Met Oekraïne voor de deur? Benoit en zijn tekstdichter Jan Van Beers tonen zich in dit megalomane oratorium als ware maar ook sentimentele pacifisten.