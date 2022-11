Klassiek – Chineke! Orchestra Bozar, Brussel

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Kunt u vijf werken van zwarte componisten opsommen? Ként u wel een zwarte componist? Voilà, er is nog werk aan de winkel. Neem nu Samuel Coleridge-Taylor, zoon van een Krio uit Sierra Leone en een Britse vrouw. Hij was enorm populair bij Afro-Amerikanen in het begin van de twintigste eeuw, werd in het Witte Huis ontvangen door president Theodore Roosevelt en kreeg als dirigent de bijnaam ‘de zwarte Mahler’. Zijn cantate Hiawatha’s Wedding Feast was nog lang na zijn vroege dood in 1912 een van de meest uitgevoerde koorwerken in Engeland. En toch noemde de muziekencyclopedie MGG in 1952 de meeste van zijn werken ‘nagenoeg waardeloos’, ‘sentimenteel’ en ‘smakeloos, vol gemeenplaatsen’. Daar wil het Chineke!-orkest iets aan doen. Het werd opgericht door de Britse contrabassiste Chi-Chi Nwanoku (zelf van Nigeriaans-Ierse afkomst) en telt uitsluitend musici uit etnische minderheden. In Brussel speelt het werk van Coleridge-Taylor, George Walker en Florence Price – naast Dvoraks Nieuwe Wereld.