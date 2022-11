Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Dat Keith Haring in de jaren tachtig vlijtig in de weer was met zijn graffitispuitbus kon u drie jaar geleden nog ontdekken in Bozar, dat een blits retrospectief aan hem wijdde. Maar het Amerikaanse pop- en streetart- icoon borstelde zijn levendige, cartooneske taferelen ook neer op papier. De Brusselse Gladstone Gallery presenteert 17 gouache- en inkttekeningen op Japans papier die eenmansfabriek Haring fabriceerde op 9 december 1989, twee maanden voor hij op zijn 31e stierf aan aids. Vogels die uit monden komen ge vlogen of hun bek in een blote kont boren. Zwarte harten en zwevende klodders die door messen worden doorboord. Zijn archetypische mannetjes die met een strop om de hals aan een boom bungelen – of is het aan een opengespleten hart-ader? Het zijn heldere, tot op het bot ontbeende scènes met een eigen iconografie, die zowel levenslust als doodangst, verzet als verzoening ademen. Een reeks hoogst persoonlijke memento mori’s.